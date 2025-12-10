Shaparenko: "Nonostante le sconfitte, mi aspetto una grande prova dalla Fiorentina. Speriamo di essere alla fine di questo brutto momento"

Il centrocampista ucraino Mykola Shaparenko ha parlato in vista di Fiorentina-Dinamo Kiev in conferenza stampa: “Gli alti e bassi esistono nel calcio, ci sono delle stagioni più complicate rispetto ad altre. Questo vale anche per noi, che non stiamo attraversando un gran periodo. Spero che si veda la fine di questo brutto momento, vogliamo comunque avere fiducia in noi per i prossimi mesi”.

“Fiorentina? Ci aspettiamo comunque una grande partita”

Sulla Fiorentina: “Non so che dire… Non so se me l'aspettassi ultima in Serie A o meno, so solo che la Fiorentina resta una squadra molto forte e dagli ottimi valori. Sappiamo che viene da una lunga serie di sconfitte, però mi aspetto che domani facciano una grande partita contro di noi”.

“Ogni partita è una responsabilità”

Conclude: “Per noi ogni partita è una responsabilità, vogliamo fare del nostro meglio come facciamo in tutti gli impegni. Per noi è anche difficile viaggiare così tanto, finché non lo provi sulla tua pelle non lo puoi capire”.