Papa Waigo, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato al PentaSport di Radio Bruno sulla sfida di domani contro la Juventus.

“Dopo le partite negative di Napoli e Verona, ben venga la vittoria col Panathinaikos prima della Juve. Tutti i giocatori della Fiorentina devono sapere l'importanza della rivalità tra queste due squadre: secondo me sarà una partita bellissima. Mi piacciono entrambi gli allenatori, vengono entrambi dal mondo del calcio professionistico, hanno giocato a livello alto, è normale che due allenatori giovani come loro stiano salendo. Il calcio italiano deve cambiare: è giusto che questi giovani abbiano queste responsabilità, e che siano alla guida di due grandi squadre”

“La Fiorentina quest'anno mi piace molto, ha trovato un bomber come Kean, è dall'inizio della stagione che lo vedo maturato perché a Firenze ha trovato il suo spazio. Dopo tutte le esperienze che ha passato, ha trovato una tifoseria calorosa che lo ha aiutato e lui sta tirando fuori tutte le sue capacità: sta facendo bene e può finire ancora meglio la stagione: gli auguro di segnare domani. A Torino devono capire che hanno perso un grande attaccante, come a Firenze sanno di averlo perso con Vlahovic. Speriamo che vinca la Fiorentina perché non si merita l'ottavo posto, ma ben altro"

“Conference? La Fiorentina sono due anni che arriva in finale, la piazza si è abituata a questa coppa, sarebbe un peccato non provarci. Non è facile giocare ogni tre giorni, ma la Fiorentina se lo merita, sia per gli investimenti della società sia per la tifoseria che è sempre carica”