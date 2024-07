Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha aggiornato la situazione sulle trattative che sta portando avanti la Fiorentina. A partire da quella per Pongracic con il Lecce, con il difensore croato che è atteso domani a Rennes per le visite mediche. Nella giornata di oggi la società viola si è inserita in modo forte nella trattativa, provando a convincere il croato, che ancora non ha comunicato il dietrofront al club francese. La Fiorentina ha fiducia nella buona riuscita della trattativa.

Intanto i viola ci vogliono provare davvero per Johnny Cardoso, mediano italoamericano del Real Betis. Richiesta alta degli spagnoli, ma per la Fiorentina è una prima scelta.