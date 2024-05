Nzola, (Beltran) e Belotti un peggiorativo rispetto a Cabral e Jovic eppure Italiano ha ricavato più reti dalla sua Fiorentina

Obiettivo piuttosto plateale della scorsa estate era quello di risolvere finalmente l'annosa assenza di un bomber, andando a cambiare la coppia composta da Jovic e Cabral che stagionalmente aveva messo insieme 30 gol (di cui 14 in campionato). Come scrive il Corriere dello Sport, Nzola e Beltran prima, con il supporto poi di Belotti, hanno confezionato 19 gol in tre (10 in totale in Serie A).

Eppure, la Fiorentina di Italiano ha migliorato il suo score in campionato, salendo dai 53 gol del 2022/23 ai 58 attuali, con ben 18 marcatori diversi. Chissà con un bomber da doppia cifra…