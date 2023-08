FOTO - Un tuffo nei ricordi di dieci anni fa: incontro speciale tra i bomber della Fiorentina di Montella

Per un tifoso della Fiorentina, è un'immagine che suscita fortissime emozioni. Ricordi dolci e giocatori fortissimi, ma anche il grande rimpianto di averli visti insieme soltanto per una manciata di minuti. E cosa sarebbero potuti essere, in coppia, sotto la guida di Vincenzo Montella, in stagioni ricordate con grande affetto da tutti.

Giuseppe Rossi e Mario Gomez si ritrovano a New York e immortalano il loro incontro con uno scatto. Pepito pubblica sul suo profilo Instagram e scrive: “Mamma mia che coppia… Che bello incontrarti!". Una foto toccante per ogni tifoso viola.

Ecco la foto: