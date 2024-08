TERRACCIANO: 6,5 Sembrava impossibile ma è servito il suo apporto anche oggi, quando a metà ripresa Zampano e Raimondo spaventano la Fiorentina. Attento il portiere viola, soprattutto sulla zampata sotto misura dell’attaccante. Con i piedi la consueta dose di rinvii spediti in fallo laterale.

COMUZZO: 5,5 Ellertson è talmente nullo dalle sue parti che può concentrarsi sul presunto possesso dal basso…ma i palloni in profondità sembrano più lanci a casaccio a liberarsi del pallone. Zampano gli scappa alle spalle nella ripresa e il Venezia sfiora il vantaggio. 78’ Quarta: s.v.

RANIERI: 6 Amministra con una certa tranquillità un attacco quasi inesistente come quello lagunare, Gytkjær si marca da solo, Raimondo un po’ meno ma il centrale (nuovo ruolo per l’occasione) se la cava fino in fondo.

BIRAGHI: 6 Un po’ di energie sprecate in uno screzio con Oristanio, poi soffre un po’ la pressione dei veneti nel liberarsi del pallone. Ma il ruolo non è certo il suo e almeno stavolta di pericoli da quel lato non ne arrivano. Qualche punizione dal mezzo angolo, insidiosa stile Parma ma meno fortunata.

DODÔ: 5,5 La butta sulla generosità come quando nel primo tempo arriva a pressare fino alla fascia opposta. Si prende qualche iniziativa, prova qualche dribbling ma di fatto viene fagocitato dal caos disorganizzato della Fiorentina, tra tocchi imprecisi e movimenti poco coordinati con i compagni.

AMRABAT: 6 Fa semplicemente una partita da Amrabat. Insegue gli avversari, fa a spallate, li pressa, li morde ma non chiedetegli un’idea di calcio raffinato. D’altronde non è il suo mestiere, voglia o non voglia di restare a Firenze.

RICHARDSON: 6,5 Ha un pregio, quello di strappare al Franchi l’unico applauso del pomeriggio (insieme al momento-striscione) quando si libera della pressione con una giocata nello stretto. E questo la dice lunga sulla pochezza offerta oggi dalla Fiorentina. Bella anche la finta in area a fine tempo, con sinistro però troppo debole e sventato da Joronen: il primo gol al debutto sarebbe stato troppa roba. 78’ Mandragora: s.v.

PARISI: 6 Una- due percussioni partendo da sinistra. Una con tiro-cross che finisce a Joronen, l’altra più pericolosa. E’ paradossalmente una delle principali fonti di pericolosità della Fiorentina di oggi.

BARAK: 5 Il suo problema è sempre il solito: gioca un calcio a ritmi da terza età. Lo evidenzia quando gli arriva un qualunque pallone, spesso toccato troppe volte o calciato debolmente. Almeno due i tentativi neutralizzati senza difficoltà da Joronen. Da titolare a questa velocità non è presentabile. 55’ Colpani: 5 C’è da augurarsi che questo sia solo il parente lontano del calciatore di Monza perché se il ragazzo non cresce i problemi sono grossi. Un colpo di tacco lezioso a metà campo, consegnato a Duncan.

KOUAME: 5,5 Il solito Kouame, pasticcia, perde palla, la recupera, rincorre l’avversario. Poi sfiora addirittura la rete in rovesciata, nel classico caos nel quale sguazza costantemente. La qualità però è un altro film. 67’ Sottil: 5 Un tiro, moscio, appena entrato dentro l’area. Per il resto contattare Chi l’ha visto?.

KEAN: 6 Terribilmente abbandonato a se stesso ma nonostante ciò si vede una novità: un attaccante in grado di ricevere e tenere il pallone, senza nascondersi o rimbalzare sul difensore. Per la Fiorentina è un po’ come vivere la mattina di Natale rispetto agli ultimi due anni: sue almeno 2-3 conclusioni che Joronen ribatte. 78’ Beltran: s.v.

PALLADINO: 5 Il mercato è imbarazzante quanto si vuole ma lo ‘spettacolo’ offerto dai suoi in queste prime tre gare fatica enormemente a raggiungere i livelli di dignità della Serie A. Non c’è condizione, non ci sono idee, mancano tanti interpreti. Negli ultimi giorni di mercato serve un mezzo miracolo, unito magari a qualche suo accorgimento.

PRADE’-FERRARI: 4 Hanno deciso di dare il benservito al centrocampo verso marzo-aprile, hanno parlato di ambizione a inizio giugno, hanno chiesto di essere giudicati a fine mercato a luglio. Ora che siamo a fine agosto, a cinque giorni dalla fine della sessione la Fiorentina è in condizioni impresentabili. Facciano in questi spiccioli di tempo quello che non sono riusciti a fare in due mesi.