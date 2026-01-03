Dominguez in ottica Fiorentina? Italiano dissente: "Sta dando il suo contributo e rispetta le mie scelte, non ci sono problemi"

La Fiorentina ha messo gli occhi su Benjamin Dominguez: esterno argentino in forze al Bologna, dopo una stagione di debutto che lo ha messo in risalto, quest'anno ha fatto molta fatica a trovare spazio. Lo stesso Italiano, in conferenza stampa, ne ha parlato.

Il commento

“Dominguez sta dando il suo contributo e penso che nel momento in cui si rispettano le scelte e non si creano problemi, io sono tranquillo. C'è armonia nel gruppo e lui sta trovando spazio, poi davanti non stiamo vivendo un gran momento, ma sono convinto che ci sbloccheremo”.

Numeri in calo

Starà anche trovando spazio, eppure i numeri finora parlano di soli 311 minuti spesi in campo in stagione, spalmati su 10 presenze; numeri ben lontani dall'impiego visto lo scorso anno, che lo ha visto collezionare 3 reti e 4 assist in 28 partite al suo primo anno in Serie A. Un'occasione ghiotta per la Fiorentina, che può quindi rimpolpare il suo parco esterni.