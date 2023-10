Sarà un'estate senza i grandi eventi all'Artemio Franchi di Firenze, con i lavori di ristrutturazione che rendono pressoché impossibile stilare un possibile calendario per l'estate. A dirlo è Massimo Gramigni della Prg, società che organizza spettacoli e concerti a Firenze a La Nazione:

“Quello che è certo è che l’Artemio Franchi si potrà utilizzare fino al 31 maggio prossimo, ovvero fino all’ultima partita di campionato, chiedendo comunque l’ok alla società viola, perché il mando erboso non va sciupato. C’è una serie di artisti che volevano cantare a Firenze, da Bruce Springsteen a Ultimo passando per Vasco Rossi. Bruce Springsteen credo abbia scelto solo Milano e anche Vasco sta puntando su San Siro. A oggi, quindi, per l’estate 2024, non c’è una programmazione”.

Da capire adesso se, con l'impossibilità di usare il Franchi si guarderà altrove per l'organizzazione dei grandi eventi (Viasarno?) oppure Firenze rimarrà orfana.