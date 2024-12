Gudmundsson, adesso ci siamo per davvero. Contro il Cagliari in campo, ma sarà staffetta

Contro l'Inter non sarebbe stato al meglio, nonostante fosse tra i convocati. Contro l'Empoli una piccola prova in campo, contro il Cagliari ci sarà al 100%, ma senza forzare i tempi dopo un infortunio non facile. Albert Gudmundsson è pronto a tornare in campo per aiutare la Fiorentina dopo aver riassaggiato il campo del Franchi 45 giorni dopo il dolore accusato in quel Lecce-Fiorentina di qualche settimana fa.

Di occasioni ci ne saranno, anche perché la Fiorentina di Palladino giocherà in meno di un mese (fino al 4 gennaio) ben 7 partite tra Serie A (5) e Conference League (2). L'allenatore viola avrà bisogno di tutti, soprattutto del suo giocatore tecnicamente migliore.

Contro il Cagliari ci sarà dunque, anche perché l'islandese continua senza problemi l'allenamento con i compagni. Se non da l'inizio, come molto probabile che sia, rivedremo il 10 viola in campo nel secondo tempo nella staffetta con Beltran. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.