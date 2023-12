Iachini: "In Serie A ho ribaltato diversi pronostici. Ho ricevuto tanto offerte, ma aspetto quella giusta e intanto studio"

Intervistato da La Repubblica, l'ex allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini ha parlato della sua situazione attuale: “Ho ricevuto diverse proposte, ma non ho ritenuto opportuno accettarle. Aspetto qualcosa che mi stimoli e nel frattempo mi informo, studio e seguo il maggior numero possibile di partite. Sono stato anche diverso tempo in Inghilterra e in generale all'estero per aggiornarmi”.

E poi ha aggiunto: “Vorrei un progetto valido su cui puntare. Ho allenato tanti anni in Serie A, ribaltando vari pronostici, e in Serie B ho ottenuto quattro promozioni. Mi piacerebbe tornare in panchina ma voglio aspettare che si presenti l'occasione e la situazione giusta”.