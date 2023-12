L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è tornato sul successo contro il Parma a Radio Bruno Toscana: “Quella di mercoledì è la vittoria dove godi ‘a quattro mani’, come si suol dire, però serve farsi qualche domanda. Cioè, Italiano in quanto allenatore deve chiedersi perché la Fiorentina è partita così male. Ma io credo che debba semplicemente migliorare qualcosa, è normale per uno come lui. Non credo assolutamente che ha sottovalutato il Parma, semmai ha leggermente sopravvalutato qualche seconda linea”.

Sulla gara di Roma: “Pretendere la vittoria mi sembra eccessivo. Però la Fiorentina non dovrà regalare nulla agli avversari, come successo spesso come contro il Milan. Certo che i tre punti sarebbero un enorme segnale alle avversarie; per farlo, però, servirà essere perfetti perché la Roma ha forti valori assoluti. Non ci sono molte alternative”.

Su Barak: “Non voglio difenderlo, però ha poche possibilità e un problema importante alle spalle. Ora ha bisogno di giocare, gli farebbe proprio bene”.