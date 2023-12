Il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato la situazione in casa Fiorentina, ripartendo dalla gara vinta contro il Parma. Ecco cosa ha detto a Radio Bruno Toscana: “Vincere come hai vinto mercoledì ti dà l'impressione di essere un gruppo forte, guadagni consapevolezza. Ti porti dietro una storia che ti può rafforzare. Ovvio che il primo tempo è stato inguardabile, ma molte squadre mollano l'obiettivo e non rientrano neanche in partita. Invece la squadra ha rialzato la testa e ce l'ha fatta”.

Su Italiano: “I soliti superficiali che lo chiamano integralista non hanno ancora capito che calcio fa l'allenatore della Fiorentina. Il secondo tempo, dove la squadra è migliorata tanto, è stato completamente diverso rispetto al calcio che tanto piace a Italiano, ma si è adattato alla situazione. Lui sbaglia all'inizio, non nel classico turnover che ci sta, ma nel mettere Milenkovic e Mina contemporaneamente, entrambi piuttosto lenti nel breve. Per il resto, un allenatore che non ha coraggio non ammette le sue scelte e non fa quattro sostituzioni contemporaneamente”.