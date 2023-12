L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Valeri Bojinov è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare del momento in casa viola: “Nelle partite si vede che gioca bene e costruisce. Fa tante bellissime cose, anche mercoledì ha ribaltato un incontro piuttosto incredibile e non facile. Il Parma non è da sottovalutare, Pecchia sta facendo un lavoro lodevole e notevole. Ne vedo tanti, di allenatori italiani in crescita; lui e Italiano sono due esempi”.

Su Italiano: “Continua a dare fastidio e a lottare, fa parlare di lui nonostante la rosa che ha a disposizione, di buon livello ma abbastanza corta. Come il Parma in Serie B, gioca veramente a calcio e domina. La sconfitta a San Siro contro il Milan è stata piuttosto sfortunata, ma ci vuole grande coraggio per confrontarsi in quel modo. Anche contro Lazio e Juventus la Fiorentina non meritava di perdere, sempre con un gol di scarto. Alla lunga anche i risultati cambieranno, la squadra deve continuare a credere nel suo allenatore”.

Sulla Roma: “Olimpico strapieno, contro Mourinho, contro una rosa molto forte e un attacco di campioni in forma straordinaria, non può essere facile. Ma il lavoro che sta facendo Italiano gli sta dando ragione e la Fiorentina deve credere in sé stessa”.