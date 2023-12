Pruzzo: "Fiorentina squadra forte, ma a volte fa dei buchi nell'acqua come in Coppa Italia. Contro la Roma, arbitro da non sottovalutare"

L'ex calciatore, tra le altre, di Roma e Fiorentina Roberto Pruzzo è intervenuto a Radio Radio Mattino per parlare della sfida di domenica, a cominciare dalla squadra viola: “La Fiorentina è una squadra forte, anche se a volte fa dei buchi nell’acqua come in Coppa Italia. Contro la Roma diventa fondamentale per la corsa Champions”.

E aggiunge: “Dalla Roma mi aspetto il meglio, deve continuare la corsa al Milan e al quarto posto. I giallorossi sono in salute, devono fare la loro partita. Non è una gara da sottovalutare quella di domenica, e nemmeno l'arbitro lo è”.