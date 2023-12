"La Fiorentina non ha mezze misure, o gioca come a Napoli o si scioglie. Roma più solida e con una rosa superiore"

L'ex calciatore Stefano Impallomeni ha detto la sua su Roma-Fiorentina a TMW Radio: “I giallorossi devono vincere per mantenere continuità, ma anche i viola sono in corsa per l'Europa. La squadra di Italiano dovrà interpretare bene la partita, non all'acqua di rose come spesso le accade. O fa partite incredibili come quella di Napoli oppure si scioglie, gioca un ottimo calcio ma non sa gestire bene la fase di transizione”.

E poi: “La Roma è più solida, Mourinho sa leggere bene le partite in corsa. Ha una rosa superiore, forse in difesa mancano le alternative ma può tranquillamente lottare per il quarto posto. Roma-Fiorentina è una partita da non sbagliare per entrambe”.