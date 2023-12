Leonardi: "Beltran e Sottil stanno dando segnali positivi. Milenkovic? Da lui mi aspetto più continuità"

La giornalista Vanessa Leonardi, spesso al seguito della Fiorentina per Sky Sport, ha parlato a Radio Bruno Toscana della partita di domenica contro la Roma: “Forse non varrà quanto una sfida con la Juve, ma è una partita che mette in palio la zona Champions e quindi davvero molto importante. Vedo una Fiorentina ripartita con il piglio giusto, che anche quando soffre riesce a rimettersi in carreggiata”.

E poi: “Beltran si è sbloccato, Sottil sta crescendo e sono tutti segnali positivi. Ovviamente la Fiorentina non può prescindere da giocatori come Nico Gonzalez, Bonaventura e Arthur, quando mancano la differenza si vede. Difesa? A me Milenkovic è sempre piaciuto, ma indubbiamente serve un po' più di continuità anche da parte sua”.