Il giornalista de La Repubblica Roma Matteo Pinci ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista della sfida tra i giallorossi e la Fiorentina: “Non è una gara così sentita a Roma, benché si tratti di uno scontro tra squadra che vogliono arrivare nelle stesse posizioni di classifica. Per Italiano parla la sua storia, per certi versi sta facendo anche meglio di Mourinho pur allenando dei giocatori che non hanno certo gli stipendi di quelli della Roma”.

E poi su Mourinho: “A Roma è una religione, come il Vaticano. Solo Totti aveva conquistato così tanto i tifosi, che seguono sempre e solo la strada indicata dal loro allenatore. Oggi Mourinho è atteso in federazione per parlare di quello che è successo con Marcenaro prima e dopo il Sassuolo. Sicuramente rischia di saltare la partita con la Fiorentina”.