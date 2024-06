Quel vecchio legame tra Goretti e la proprietà della Fiorentina. Quando Barone Jr arrivò a Perugia: la cronaca

Goretti e la dirigenza viola si erano già incrociati

Nel mercato invernale del 2020 il Perugia, allora in Serie B, acquisì a parametro zero dai New York Cosmos Giuseppe Barone Jr, figlio minore dell’ex direttore generale della Fiorentina Joe Barone. Dal 2012 all’agosto del 2020 Roberto Goretti è stato direttore sportivo e poi direttore dell’area tecnica del Perugia, passando anche da Cosenza prima di arrivare all’ultima esperienza alla Reggiana. Goretti, in procinto di firmare con la Fiorentina come ufficializzato quest’oggi da Pradè, e diventare il nuovo direttore tecnico prendendo il posto di Burdisso, ha già quindi avuto a che fare con la proprietà americana, detentrice della società gigliata dal 2019 dopo la cessione dei Della Valle, nell’ambito dell’operazione che ha portato il figlio di Barone a giocare in Italia.

Per Barone jr pochissima gloria in Italia

Non fortunata, anzi, l’avventura perugina e in generale italiana di Barone Jr. Per il centrocampista offensivo classe ’98 neppure una presenza in Serie B, tra Perugia, Salernitana e Ascoli, dall’inverno del 2020 alla primavera del 2022. Il calciatore americano è poi tornato negli Stati Uniti, per giocare con la casacca degli Charlotte Independence, nella USL, la terza serie del campionato di calcio a stelle e strisce, fino al dicembre del 2022. Barone adesso jr è attualmente svincolato.