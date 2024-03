Bucchi: "Italiano migliora sempre di più, anno dopo anno. Ma la Fiorentina se vuole fare il salto deve investire sui propri interpreti"

Ospite di TMW Radio, mister Cristian Bucchi ha commentato alcuni tecnici nostrani, fra cui De Zerbi, che questa sera torna in Italia per sfidare la Roma, ma non solo. Sentite chi ha citato:

Quale tecnico in Italia le piace di più? "Italiano mi piace tantissimo. E' un allenatore che ogni anno si migliora. Ogni hanno fa qualcosa in più. La Fiorentina è arrivata a un punto che se vuole alzare il suo livello deve solo pensare alla qualità degli interpreti".

Che partita sarà tra Brighton e Roma? "E' una partita molto interessante, sue allenatori giovani, De Zerbi ha più esperienza rispetto a De Rossi, ma credo che Daniele abbia approcciato con un'idea simile, propositiva. Mi aspetto una partita bella, con le squadre che baderanno poco al contenimento. Il Brighton giocherà a viso aperto, per vincere, e credo che la Roma avrà lo stesso coraggio".