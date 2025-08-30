Pioli: "Sorteggio di Conference impegnativo, ma vogliamo arrivare in fondo. Quattro trasferte consecutive sono toste a livello fisico. Sul Torino..."

Stefano Pioli ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina in vista della sfida di domani contro il Torino, analizzando l'avversario e parlando del momento dei suoi giocatori.

“Sorteggio di Conference impegnativo per quanto riguarda l'importanza delle squadre avversarie, ma agevole per quanto riguarda le trasferte, che sono più vicine e per noi è un vantaggio. Ci sarà comunque da lavorare bene per cominciare al meglio il girone, ma siamo la Fiorentina, sappiamo dove vogliamo arrivare, rispettiamo gli avversari ma pensiamo a ciò che possiamo mettere noi sul campo, la qualità, la determinazione e l'ambizione di arrivare in fondo alla competizione”.

“Quattro trasferte consecutive? Sapevamo che sarebbero state impegnative, le abbiamo preparate in un certo modo per arrivarci al meglio della condizione. La quarta partita sarà da interpretare bene per le energie, e quindi le scelte che farò saranno dettate dalle condizioni dei giocatori. Cercherò di mettere un undici pronto a reggere un avversario determinato e voglioso di riprendersi da una brutta sconfitta. Anche noi vogliamo vincere, dopo non aver vinto alla prima in campionato”.

“Il Torino è una buona squadra che ha perso contro un Inter che ha giocato con qualità ed efficacia. La verità è che ogni partita fa storia a sé: ci aspetta un avversario fisico, di gamba, verticale, aggressivo. Ci dobbiamo preparare bene per superare queste difficoltà ed avere il controllo del gioco, senza subire troppo: la squadra sta bene, il passaggio del turno ci ha dato la giusta serenità per aver raggiunto il primissimo obiettivo stagionale, soprattutto dopo la vittoria in rimonta”