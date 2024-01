Mondo del calcio in lutto: è morto ‘Rombo di Tuono’

Il calcio italiano è in lutto. Pochi minuti fa, all’età di 79 anni, è morto Gigi Riva. Rombo di Tuono, storico attaccante del Cagliari e capocannoniere della nazionale italiana, ha avuto un malore nella giornata di ieri ed era stato subito ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Nonostante le sue condizioni non sembrassero in un primo momento preoccupanti, anche se nella giornata di oggi era trapelata l’ipotesi che dovesse essere sottoposto a un intervento al cuore, Riva non ce l’ha fatta.

Nel pomeriggio era stato diramato un bollettino medico, nel quale si leggeva: "Il paziente è sereno e le sue le condizioni generali sono stabili. Attualmente è sotto sorveglianza del personale sanitario e accudito dai famigliari. Nei prossimi giorni si proseguirà con gli accertamenti clinici del caso". In serata, poi, l’improvviso aggravamento delle condizioni, con la morte arrivata poco dopo le 19,30.