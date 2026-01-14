​​

header logo

Corriere dello Sport-Stadio: Paratici ha in pugno il terzo colpo viola

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi campeggia questo titolone sulla Fiorentina: “Harrison Fort”. E ancora: “Viola, terzo colpo. Paratici ha in pugno l’esterno del Leeds”. 

Pagina 16

Ripreso il tema della prima: “Fab viola suona Harrison”. Sottotitolo: “Prestito con diritto con opzione al 2029 Sfuma così Baldanzi”. In taglio basso la storia del giocatore: “Da Pirlo a NY  fino a Bielsa in Premier. Chi è super Jack”. 

Pagina 17

Qui leggiamo: “Dodo esterno al centro”. E in taglio basso: “Qua la Manor con il 4-2-3-1”.  

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (2)