Corriere dello Sport-Stadio: Paratici ha in pugno il terzo colpo viola
In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi campeggia questo titolone sulla Fiorentina: “Harrison Fort”. E ancora: “Viola, terzo colpo. Paratici ha in pugno l’esterno del Leeds”.
Pagina 16
Ripreso il tema della prima: “Fab viola suona Harrison”. Sottotitolo: “Prestito con diritto con opzione al 2029 Sfuma così Baldanzi”. In taglio basso la storia del giocatore: “Da Pirlo a NY fino a Bielsa in Premier. Chi è super Jack”.
Pagina 17
Qui leggiamo: “Dodo esterno al centro”. E in taglio basso: “Qua la Manor con il 4-2-3-1”.
💬 Commenti (2)