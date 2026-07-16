​​

header logo

Continua la telenovela Zaniolo-Udinese. Il trequartista ex viola conteso da due 'strisciate' pronte ad approfittarne

Redazione /
Nicolò Zaniolo
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

L'ex Fiorentina Nicolò Zaniolo sembrava aver trovato finalmente la squadra in cui poter esprimere al meglio il proprio potenziale. Dopo anni di delusioni, il fantasista azzurro è stato protagonista di una stagione decisamente positiva con l'Udinese.

Separato in casa

Eppure, il trequartista classe ‘99, è di nuovo al centro di una telenovela di calciomercato. Con i bianconeri Zaniolo sembrava aver trovato l’intesa per il rinnovo, ma da giorni ormai non si presenta agli allenamenti per la preparazione estiva.

Le squadre interessate

Sono diversi i club che vogliono approfittare della situazione per portarsi a casa il talento dell'Udinese. Secondo quanto riporta TMW, in prima fila ci sarebbe il Milan di Ruben Amorim, seguito a ruota da Juventus e poi Bologna. 

Notizie correlate
💬 Commenti (3)