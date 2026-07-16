Continua la telenovela Zaniolo-Udinese. Il trequartista ex viola conteso da due 'strisciate' pronte ad approfittarne
L'ex Fiorentina Nicolò Zaniolo sembrava aver trovato finalmente la squadra in cui poter esprimere al meglio il proprio potenziale. Dopo anni di delusioni, il fantasista azzurro è stato protagonista di una stagione decisamente positiva con l'Udinese.
Separato in casa
Eppure, il trequartista classe ‘99, è di nuovo al centro di una telenovela di calciomercato. Con i bianconeri Zaniolo sembrava aver trovato l’intesa per il rinnovo, ma da giorni ormai non si presenta agli allenamenti per la preparazione estiva.
Le squadre interessate
Sono diversi i club che vogliono approfittare della situazione per portarsi a casa il talento dell'Udinese. Secondo quanto riporta TMW, in prima fila ci sarebbe il Milan di Ruben Amorim, seguito a ruota da Juventus e poi Bologna.
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