Alberto Aquilani alla Fiorentina? Uno dei nomi per la panchina della Viola a partire dalla prossima stagione è proprio l'ex tecnico della Primavera gigliata, ora al Pisa. Il presidente dei nerazzurri, Giuseppe Corrado, ne ha parlato a Ilovepalermocalcio.com: “Ho letto di questo interesse della Fiorentina per Aquilani. Ma lui è del Pisa, ha un contratto con noi per un altro anno”.

“Va di moda vendere gli allenatori”

E aggiunge: “Adesso inizia il classico periodo delle voci. Ormai è diventato di moda anche vendere gli allenatori. Ci scherzo su, chi lo vuole se lo deve comprare. Aquilani ha idee molto interessanti, non è stato neanche fortunato vista la nostra stagione, piena di infortuni. Ma è un giovane che sa farsi apprezzare”.