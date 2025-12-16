Brovarone: “Gestione folle della Fiorentina, Commisso ha sbagliato ogni scelta. Chi viene a giocare in una squadra con 6 punti?”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato ampiamente a Toscana TV, toccando varie tematiche della situazione attuale della Fiorentina, dalla gestione societaria al campo, ma non solo.

‘La gestione della Fiorentina è folle, un buco nero’

“Andare sotto la curva a fare il teatrino non significa metterci la faccia, non serve a nulla. Le cose che contano sono altre. I calciatori viola sembra che vivano con un demonio dentro l’inconscio, l’atteggiamento porta a pensare questo. I dirigenti sono lasciati allo sbaraglio, Ferrari è lì che aspetta di agire per conto del presidente. La Fiorentina è caduta in un buco nero. Vanoli è in difficoltà, non ne indovina una. Non si può essere ottimisti oggi, viste le statistiche di attacco e difesa. Il mercato? Ma chi viene a giocare a Firenze con 6 punti in classifica? Calciatori e procuratori sono consapevoli della pochezza che circonda la Fiorentina. La gestione della Fiorentina è folle, stiamo andando in Serie B e ce lo stiamo meritando, ma nessuno fa niente”.

‘Commisso? Si sta lasciando la Fiorentina abbandonata al proprio destino”

“Ho sempre preferito evitare di parlare di Commisso, per rispetto e mancanza di informazioni sulla sua situazione ma visto che ha rilasciato un’intervista ora posso farlo, perché sono arrabbiato e deluso. Commisso la scorsa settimana si è scusato solo per Reggio Emilia, ma non ce n’è bisogno. La sua fiducia verso i dirigenti viola è personale, non calcistica, il presidente non conosce il calcio e non può pensare di conoscerlo. Non c’è niente di calcistico in ciò che dice e pensa. Il calcio è fatto di scelte e la Fiorentina le ha sbagliate tutte: se per Commisso è normale che una società come la nostra abbia una dirigenza di questo tipo in un momento così difficile… mi chiedo come lo si possa anche soltanto pensare, eppure il presidente viola non vuole nuovi dirigenti, la sua gestione è familiare. Si sta lasciando abbandonata una società al proprio destino. Non capisco perché Commisso non si sia fatto aiutare, le dimissioni di Pradè sono state drammatiche”.