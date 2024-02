Sogliano: "È stato un mercato complicato, dovevamo vendere chi non ci aveva dato quanto sperato. Ngonge voleva rimanere qui fino a giugno"

Il ds dell'Hellas Verona Sean Sogliano ha parlato del mercato dei gialloblù, molto attivo specialmente in uscita tra cui la cessione di Faraoni alla Fiorentina e quella di Ngonge al Napoli (il giocatore era seguito anche dai viola):

“Non bisogna tenere giocatori che vogliono andare via, specie quando si lotta per la salvezza, anche se forse il giocatore che voleva rimanere era Ngonge che voleva finire l'anno ma quando si verificano condizioni come quelle che si sono palesate è impossibile trattenere chi non può restare. Questo è stato un mercato complicato, bisognava ragionare razionalmente e non emotivamente facendo partire giocatori che di fatto non ti avevano dato quello che si sperava. Poi ci sono offerte come quella per Ngonge che, seppur a malincuore, devi capire di non poter rifiutare”.