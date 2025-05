La grande occasione nonostante la storia raccontata su Fiorentina e Betis. Un'impresa tutt'altro che impossibile

L’Europa adesso è più lontana e complicata, almeno attraverso il campionato per la Fiorentina. La sconfitta di Roma brucia, perché arrivata senza meritarla, con un Kean fermato sempre e comunque da un portiere giallorosso in ‘formato De Gea'.

Fiorentina arrabbiata

Prodigioso, Svilar ha salvato una Roma che in tante occasioni ha ballato, ha tremato, ma che alla fine ha vinto. Punti pesantissimi nella cosa europea, con testa, gambe e muscoli che dovranno andare per forza di cose a giovedì. Possibile l’impresa contro il Betis: il 2 a 1 dell’andata è ribaltabile e la Fiorentina arriverà a questa sfida arrabbiata. Ma in forma fisicamente, perché all’Olimpico, seppure in una partita con i ritmi non troppo elevati, ha dimostrato di avere gamba.

Betis forte, ma impresa possibile

Adesso che l’obiettivo Europa in campionato si allontana, cercare di raggiungere la finale di Conference può essere davvero decisivo, per poi giocarsela contro il Chelsea, in gara secca, mamma mia come sarebbe bello. Il Franchi proverà a trascinare la squadra, il dodicesimo uomo in campo nonostante la capienza ridotta. Kean, De Gea, saranno chiamati a fare il resto. Il Betis ha dimostrato di essere forte dalla metà campo in su, ma fragile in difesa e in porta. Ci sono tutte le carte da giocarsi per farcela. Nonostante in tanti raccontino la storia che gli spagnoli sono molto superiori ai viola.