Dietro il permesso a Kean: i reali motivi dell'assenza del centravanti della Fiorentina

Dopo la nota ufficiale della Fiorentina, che ha svelato l’assenza per motivi familiari di Moise Kean fino al 4 Maggio, si sono alzate tante voci sulle motivazioni dietro l’ennesimo permesso concesso all’attaccate gigliato. In pochi prima di lui avevano potuto beneficiare di cosi tante concessioni e questo ha portato un po’ di malumore tra i tifosi.

Il motivo dell'assenza? Il centravanti diventerà padre per la seconda volta

In breve tempo però il Pentasport di Radio Bruno, cercando di far luce sulla situazione del centravanti, è riuscito a svelare quale siano le reali motivazioni di questa decisione. L'attaccante gigliato diventerà di nuovo padre e vorrà stare vicino alla compagna in dolce attesa.

La decisione è arrivata di comune accordo con il club

Niente rumors di mercato, nessun nuovo problema fisico all’orizzonte. La sensazione è che il giocatore, di comune accordo con la dirigenza viola, ritenendo impossibile una sua convocazione in vista della sfida dell’Olimpico abbia preferito store vicino alla compagna, che sfortunatamente per esigenze lavorative lavora lontano da Firenze.