Negli scorsi giorni, in merito alla ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi e dei rapporti tra Fiorentina e Comune di Firenze, l'architetto Parigi ha evidenziato che una sporgenza supera la mezzeria di Viale Fanti. Lady Radio ha riportato la risposta del Comune a tale osservazione.

“Sporgenza su Viale Fanti già ampiamente prevista, questione nota”

“È una questione nota fin da quando c'è il concorso di progettazione. La nuova copertura dello stadio Franchi è stata largamente apprezzata in sede di concorso, vista la sua forma pulita e ordinata. Ma la sporgenza sul viale Fanti era già prevista, fin dalla realizzazione del progetto”.

“Il progetto è stato ampiamente apprezzato”

“Ribadendo che il progetto è stato interamente apprezzato nel concorso di progettazione, ha ricevuto poi un esito positivo da due distinte conferenze dei servizi, sul progetto di fattibilità e sul progetto definitivo da tutti gli enti coinvolti nel rilascio di pareri”.