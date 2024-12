Il grande ex di giornata, anche se rimasto più legato a Firenze, è sicuramente Borja Valero che a La Gazzetta dello Sport ha fatto il suo pronostico in vista della gara:

"E’ un momento d’oro. La speranza di tutti noi legati a questa maglia e a questi tifosi è che duri il più possibile. L’importante sarà avere equilibrio e tanta testa fino alla fine. Poi sognare non costa nulla… L’Inter è sicuramente la squadra da battere, per qualità, esperienza e ampiezza della rosa. A Milano sono stati anni importanti e intensi, per me lasciare Firenze non è stato facile, ma i nerazzurri hanno creduto molto n me, regalandomi ricordi e momenti speciali.

Chi vince? Sulla carta direi assolutamente l’Inter. Ma il calcio è imprevedibile, è fatto di episodi e momenti. Sicuramente la squadra di Inzaghi è più abituata a giocare certe partite e a viaggiare in alta quota in classifica, ma guai a sottovalutare la spensieratezza e l’entusiasmo della Fiorentina".