Uno dei punti principali in cui Palladino sta decisamente divergendo dalla strada che aveva avviato Italiano nel triennio precedente, è l'ossessione per il cambiamento e le rotazioni. Non più formazioni cambiate vorticosamente e un'attenzione spasmodica per il dosaggio di minuti ma gerarchie ben precise, dettate dal mercato. Per il big match con l'Inter torneranno tutti i titolari, sfruttati il minimo indispensabile giovedì in Conference.

Ci sarà anche Adli a guidare il centrocampo della Fiorentina: il francese ha smaltito la botta di Como, scrive La Nazione, e la prudenza di giovedì (escludendolo dai convocati) è stata sufficiente per recuperarlo.