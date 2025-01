Il Torino dovrà fare a meno di un altro centrocampista titolare contro la Fiorentina, Vanoli costretto a correre ai ripari

Le notizie che arrivano da Torino non sono confortanti per tifosi granata e per l'allenatore del Toro Alessandro Vanoli. Ivan Ilic, infatti, non potrà essere tra i convocati per la partita in programma domenica alle 12:30 al Franchi fra Fiorentina e Torino. Un’altra assenza in mediana per la squadra granata, che già ha perso il polacco Linetty per squalifica.

Gli esami strumentali hanno evidenziato un problema al flessore della coscia sinistra che necessita cautela e nuovi controlli. Ilic ha già saltato il derby contro la Juventus giocato sabato scorso e Vanoli rischia di dover fare a meno del centrocampista serbo per diverse altre partite. Una brutta tegola per il Torino in vista di una partita fra due squadre chiamate a risolvere i problemi emersi nelle ultime giornate di campionato. Lo riporta Toro.it.