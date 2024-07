Il punto sul mercato: Milenkovic mai così vicino a lasciare la Fiorentina, la situazione di Valentini. Lavori in corso a centrocampo

L’avventura di Milenkovic alla Fiorentina sembra ormai essere al capolinea. Nelle scorse settimane il club ha fatto trapelare come il suo ingaggio pesi troppo sulle casse società e ha scelto di aprire alla sua cessione: continua cosi l’abbattimento del monte ingaggi, con la Fiorentina che risparmierà quasi 7 milioni di euro lordi.

Gia nella giornata di domani potrebbe arrivare l’annuncio del Nottingham Forest: l’ultima offerta recapitata alla Fiorentina potrebbe sbloccare la trattativa. Non sarà certo Valentini il suo sostituto, che dovrebbe arrivare a gennaio ma per cui la Fiorentina sta continuando a trattare con il Boca Juniors per trovare un accordo e avere il giocatore subito. Il nome in cima alla lista è quello di Logan Costa del Tolosa, vero grande obiettivo dei viola. Sullo sfondo resta Arthur Theate, che dopo aver rinunciato al trasferimento in Arabia resta un profilo da non scartare.

Il centrocampo è un vero e proprio rebus ma sono in arrivo novità

Il centrocampo è il reparto dove si sta lavorando di piu, soprattuto considerando che la rosa a disposizione di Raffaele Palladino ha enormi lacune, soprattutto dal punto di vista numerico. E’ atteso a breve il primo colpo. Nonostante le smentite di rito dei giorni scorsi, la dirigenza viola continua a trattare per Thorstvedt del Sassuolo: i neroverdi non possono permetterselo in Serie B, ma allo stesso tempo non intendono svenderlo. Continuano le trattative con il Wolfsburg per Vranckx: la Fiorentina, forte dell’accordo ormai raggiunto con l’entourage del giocatore, sta prontando ad avere uno sconto sulla richiesta iniziale di 10/12 milioni. Piacciono molto anche Rios, Cardoso e Locatelli ma che, per un motivo o per l’altro, necessitano tempistiche piu lunghe.

In attacco adesso la parola d'ordine è una sola: cedere!

Dopo l’arrivo di Kean, individuato dalla dirigenza viola come il titolare del futuro, prima di ulteriori acquisti servirà cedere gli esuberi. Nonostante le parole del dg Ferrari di qualche giorno fa infatti la Fiorentina continua a muoversi, dovendo però dare la precedenza alla cessione di alcuni profili ritenuti superflui da Palladino. Nzola, che non si allena neanche con il gruppo, è il primo indiziato a partire: per l’angolano è in pole position il Verona, che lo segue ancor prima del suo passaggio in viola. Ipotizzabile anche un addio di Ikone, che però al momento non ha acquirenti disposti ad esaudire le richieste economiche della Fiorentina, se non in Qatar dove il giocatore non sembra intenzionato ad andare almeno per il momento.