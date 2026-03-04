“Nell’ultimo mezzo secolo di Fiorentina non c’è mai stata una stagione come questa”. L'attacco arriva attraverso il Corriere dello Sport-Stadio da parte del giornalista, Alberto Polverosi.

La distruzione della Fiorentina

Polverosi inoltre scrive: “Questa stagione le batte tutte. Proprietà, dirigenza, allenatori e giocatori non hanno lo straccio di un alibi. Stanno distruggendo la Fiorentina e non devono farlo, non possono farlo”.

“Mezza stella col gabinetto nel ballatoio”

Inoltre: “Tutto intorno, come ha detto Paratici, è un cinque stelle, centro sportivo, stipendi, viaggi, accortezze varie, la squadra e chi l’accompagna è mezza stella col gabinetto nel ballatoio. Infierire sulla Fiorentina oggi è di cattivo gusto, ma il problema è che a infierire su quella maglia (che non sia più arancione-Anas, per favore, almeno questo) sono gli stessi protagonisti”.