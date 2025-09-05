David De Gea è uno dei giocatori di maggiore esperienza non solo all'interno della Fiorentina, ma se vogliamo anche dell'intero campionato di Serie A. Lo spagnolo ha collezionato partite su partite, in maglia viola, all'Atletico Madrid e soprattutto al Manchester United.

Pioli si affida a lui

Un'esperienza che hanno portato Pioli ad affidarsi a lui per la gestione interna del gruppo viola. De Gea non spesso mostra il suo carisma se non con le parate, ma può essere trascinatore senza trascinare, semplicemente essendo uno dei migliori portieri dell'era moderna.

Lasciare il segno

Il rinnovo triennale e non solo di un anno dimostra come anche lo spagnolo voglia lasciare il segno a Firenze, magari con un trofeo. Se è il giocatore straniero con più presenze nella storia dello United, vuol dire che una bella pagina di calcio l'ha già scritta, ma adesso c'è la volontà di scriverne un'altra a tinte viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.