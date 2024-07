I forti dubbi su Gonzalez: insieme a o rimpiazzato da Colpani? Entourage al lavoro e il 99% di Pradè... è calato

Dall'incedibilità “al 99%” a, di fatto, uomo-mercato secondo Tuttosport: l'arrivo di Colpani pone in serio dubbio la posizione di Nico Gonzalez. Secondo il quotidiano “non più al centro del progetto viola” anche perché la società gigliata le offerte per lui le valuterebbe eccome, dai 30 milioni in su. L'entourage dell'argentino è al lavoro, tra un'ipotesi araba e quella dell'Atletico. Ad oggi però, che i due mancini possano giocare insieme è tutto da dimostrare.