La Gazzetta dello Sport: Ecco a voi un flop da novanta milioni

La Gazzetta dello Sport dedica una pagina alla Fiorentina quest'oggi.

Pagina 21

Il titolone che troviamo sulla rosea è: “Viola, flop da 90 milioni”. E ancora: “Fiorentina, un mercato da big ma la rivoluzione non incide”. Sommario: “Il club in estate ha speso tanto per i nuovi acquisti e i riscatti. Ora deve lottare per la salvezza e il valore dei giocatori scende".

La candidatura di Gosens

Sulla squadra che sarà impegnata domenica, invece c'è: “Kean terapia e punta Parma Gosens si candida al posto di Parisi”.