Parisi non così rigido sull'opzione Como mentre Terracciano riflette: e il Cagliari ha bisogno di un portiere

Sarà un mercato movimentato anche in uscita quello di gennaio per la Fiorentina, visti gli aggiustamenti in corsa sia a fine estate che nel primo mese di stagione. Fabiano Parisi ad esempio non sembra proprio riuscire a far breccia a Firenze e per questo, secondo Tuttosport, l'affare con il Como potrebbe decollare: il mancino campano non disdegnerebbe l'opzione.

Capitolo porta: Terracciano è ormai vice a tutti gli effetti e spesso nell'occhio del ciclone, al tempo stesso il Cagliari cerca un portiere. Non impossibile immaginare un movimento verso la Sardegna, anche solo in prestito.