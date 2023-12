Si torna a parlare del tema stadio sulle pagine de La Nazione, che questa mattina propongono una lunga intervista al Sindaco di Firenze Dario Nardella: “Se sono sempre convinto della scelta che ha fatto sullo stadio? Sì e mi auguro che ci sia più collaborazione da parte di tutti su un’opera che è destinata a partire e che migliorerà radicalmente la qualità della vita in tutto il quartiere di Campo di Marte. Non dimentichiamoci i casi di stadi abbandonati come il Flaminio a Roma perché quello sì che sarebbe un delitto imperdonabile”

E sulla lettera scritta da Commisso: “Apprezzo le parole di Commisso laddove riconosce l’importanza della ristrutturazione del Franchi e si augura che il Comune la porti avanti, e quando fa appello alla politica a smetterla con polemiche e strumentalizzazioni di un’opera pubblica che dovrebbe invece mettere tutti d’accordo. A Commisso non credo proprio interessi la politica locale fiorentina. Sarà un tema importante per le elezioni? I cittadini non la considerano una priorità maggiore di opere come le tramvie, anche se è un argomento gustoso per tifosi e non. Non penso proprio che sia il tema decisivo delle elezioni".