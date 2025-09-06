Gattuso: "Complimenti a tutti i ragazzi. Kean e Retegui insieme..."

Esordio da sogno per Gennaro Gattuso da ct dell'Italia. Le sofferenze del primo tempo cancellate dalla goleada della ripresa. Ringhio non lesina complimenti ai suoi uomini nel post partita, soprattutto all'attaccante della Fiorentina Moise Kean:

Le prime impressioni del neo ct

"Bisogna ringraziare i ragazzi. Abbiamo fatto una buona partita, gli dò merito per come si sono comportati in questi giorni. La qualità c'è, una squadra forte deve fare anche le cose senza palla, e penso che oggi lo abbiamo visto. Sto lavorando in un ambiente sano, che mi è piaciuto molto. Ora pensiamo alla prossima che sarà difficile, ma i complimenti vanno tutti a loro che si sono dati da fare".

Poi su Kean

"Mi piace come hanno coabitato Kean e Retegui, ma rinnovo i complimenti a tutti. Abbiamo giocato con due attaccanti, mettendo quindi in preventivo qualche ripartenza, visto che volevamo giocare a metà campo. Abbiamo pensato che partita fare, e che rischi prendere. Chiaramente poi quando si alza il livello qualcosa bisognerà cambiare, altrimenti ti esponi troppo. Ma giocando con una squadra che aveva qualcosa in meno dovevamo mettere qualcosa di più dal lato offensivo".