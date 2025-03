L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Emiliano Viviano è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Soddisfazione enorme, una vittoria è una vittoria e contro la Juve vale doppio. La mia è tripla per come ha giocato la squadra. In queste ultime due partite la Fiorentina ha fatto tutto quello che noi tifosi le chiedevamo, si è vista una squadra coraggiosa che si è presa le sue responsabilità. E Palladino finalmente mi è piaciuto tantissimo, sia nelle scelte che nella comunicazione. Bravissimo a parlare di alti e bassi, di umiltà”.

“Contento e soprattutto fiducioso. Adesso è una squadra bella e divertente”

E aggiunge: “Sono contento ma sono soprattutto fiduciosissimo. Non siamo abituati a vincere, ma ci aspetta un finale di stagione interessante e si può affrontare tutto a testa alta. Mi aspetto che la Fiorentina rappresenti una sorta di piccola Atalanta, anche perché lo stesso allenatore viene da quella scuola di Gasperini e Juric. Siamo una piazza di critici e mi ci metto anche io, per me non portava a niente speculare. Invece così la squadra è divertente e bella da vedere”.

“Ci sono alibi. Fagioli un fuoriclasse, difficile scegliere a centrocampo”

Continua: “Ci sono tantissime attenuanti per questa squadra. Ma noi eravamo semplicemente più preoccupati per lo sviluppo, rispetto ai risultati. Vittorie come quelle contro Cagliari e Genoa, ad esempio, non mi lasciarono convinto. Ma i margini per lavorare bene per il futuro ci sono. Fagioli? Un fuoriclasse, ha il potenziale per fare il punto di riferimento della nazionale. In mezzo al campo, Fagioli più altri due. Difficile però scegliere gli altri, sono interpreti di valore e decidere può mettere in difficoltà Palladino. Sono tante le opzioni e non è un male”.

“Coreografia? Mi viene da ridere. Usare bene quei 50mila euro, altrimenti è una cazzata”

Sulle polemiche per la coreografia: “Mi viene molto da ridere. Sentiamo ogni domenica in ogni stadio, compreso il nostro, offese di ogni tipo che andrebbero davvero censurate. Se leviamo anche lo sfottò… Io mi sono sentito di dire “Viola di m*rda, bastardo, il viola è il colore dei morti…”. Ora sembro di parte, ma un napoletano potrebbe tranquillamente confermare quante offese riceve. Cinquantamila euro di multa sono eccessivi, ma che li usino in beneficenza per gli alluvionati o i terremotati ai Campi Flegrei. Altrimenti è veramente una cazzata”.