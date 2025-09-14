Per analizzare la rosa e le ambizioni della squadra di Stefano Pioli, FiorentinaNews.com ha intervistato in esclusiva il noto giornalista Xavier Jacobelli.

Non si è fatto mistero, all’interno della società, di voler alzare l’asticella. La squadra costruita è davvero all’altezza delle ambizioni proclamate?

"La Fiorentina ha il diritto di pensare in grande, avendo investito 90 milioni di euro penso sia arrivato il momento di vincere un trofeo. La squadra viola, grazie anche la ritorno di Pioli, può levarsi diverse soddisfazioni. Pioli è uno dei migliori allenatori del nostro campionato e non solo. Al Milan si sono resi conto dell’errore che hanno commesso mandandolo via. Ha uno stile sobrio e ne sa molto di calcio, a Firenze conosce bene l’ambiente e saprà valorizzare i giocatori. Pioli è l’uomo giusto al posto giusto".

Dove può arrivare questa squadra?

"In Conference la Fiorentina può arrivare fino in fondo, in campionato invece penso che dopo Napoli, Inter e Juventus ci siano tante squadre alla pari e la Fiorentina può inserirsi in questa lotta. È giusto che la Fiorentina pensi in grande, perché deve prendere atto di essere un club di un certo livello, con un organico per fronteggiare tutte le competizioni".

E infine una battuta sullo stadio…

“Se avessero consentito a Commisso di costruire il suo stadio, sarebbe già quasi pronto. È veramente negativo per i tifosi dover seguire la partita in uno stadio dimezzato”.