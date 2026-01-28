La Gazzetta dello Sport: Giuseppe Commisso nel nome del padre e conferma Ferrari e Stephan
Due pagine sulla Fiorentina le troviamo all'interno de La Gazzetta dello Sport di oggi.
Pagina 22
Il titolone sulla gara di ieri sera è: “Il solito Como da Paz”. E inoltre: “Nico ribalta la Fiorentina Cesc, hai il Napoli nei quarti”. Sommario: “Piccoli illude la Viola, poi il pari di Sergi Roberto. A segno anche Morata”.
Pagina 23
Qui troviamo: “Commisso jr presidente viola Giuseppe nel nome del padre”. Sottotitolo: “Il figlio di Rocco a capo del club Nel cda entra la madre Catherine: confermati Ferrari e il ceo Stephan”.
