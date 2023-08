Il giornalista di calciomercato Alfredo Pedullà è stato ospite MUFC Realist TV, canale YouTube di tifosi del Manchester United, in cui si è concentrato sull'interesse dei Red Devils per il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat.

Ecco le sue parole in merito alla trattativa per il trasferimento del marocchino in Inghilterra: “I tifosi del Manchester United da mesi mi chiedono quando arriverà Amrabat. Il calciatore ha un accordo sull'ingaggio, 4.5 milioni di euro a stagione. Ha avuto 3-4 proposte negli ultimi 20 giorni: Arabia Saudita, Liverpool e Bayern, ma ha chiesto gli agenti di aspettare lo United, ha fatto la sua scelta. Le cessioni di Maguire, Fred, McTominay, stanno portando il Manchester United ad avere il tesoretto per fare l'offerta alla Fiorentina”.

“La Juventus sul giocatore? In questo momento la Juventus non sta trattando il calciatore, anche se piace molto ad Allegri. L'operazione tuttavia non si chiuderà solo se lo United deciderà di non chiuderla. Amrabat prenderà in considerazione altre proposte solo se lo United lo lascerà libero. Per Ten Hag il giocatore è fondamentale. In questo momento stanno parlando gli intermediari, poi ci dovrà essere un contratto diretto tra Fiorentina e United, con gli inglesi che presenteranno un'offerta da 25/27 milioni più 5 di bonus. Lo United confida che Amrabat sarà fedele, altrimenti sarebbe già andato da un'altra parte”.

“La Fiorentina sta da tempo cercando un centrocampista, ha promesso al giocatore che in caso di offerta estiva lo avrebbe fatto partire e così sara. A Gennaio non poteva venderlo. Ora sono cambiate anche le cifre, che sono più basse dopo l'exploit del Marocco al Mondiale. Da 40 milioni per Amrabat siamo scesi a 25/27 più bonus. Restano solo da vedere le tempistiche”.