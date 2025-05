A margine della presentazione della partnership tra Fiorentina e Boreale, società nella quale è cresciuto Edoardo Bove, ha parlato anche il direttore generale viola Alessandro Ferrari, intervenendo sull'importanza di strutture come il Viola Park. Queste le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com: "Per noi il Viola Park nasce un'idea di un presidente che arriva dall'America. Non ha guardato ai soldi, ma quello che voleva fare con i ragazzi e con le ragazze: creare una casa, un posto dove poter crescere non solo sportivamente ma anche come persone.

C'abbiamo i tutor, le aule. Il risultato sportivo conta per carità, siamo un club di calcio. Poi alla fine ci interessa che i giovani sappiano a cosa vanno incontro . Fin da ragazzini li prepariamo anche a un piano b, ovvero di non riuscire a giocare da professionisti o tutta la vita. In queste ci sono le basi del Viola Park: complimenti a questo centro, che è altrettanto bello".