Il procuratore e intermediario di mercato, Costantino Nicoletti, intervenuto su Lady Radio l'indomani della sconfitta della Fiorentina contro l'Inter.

“I giocatori vivono troppo ovattati”

“Abbattiamo quella torre di cristallo dove sono tutti ovattati - ha detto Nicoletti riferendosi ai giocatori - in quell'oasi felice di Bagno a Ripoli. Almeno capiscono dove sono capitati. Vivono isolati dal mondo non riescono a comprendere la gravità della situazione, è stato battuto un record negativo”.

“Mi aspettavo di ripartire stamani con un'altra guida”

Poi ha aggiunto: "Io mi aspettavo ieri che Pioli rimanesse a Milano e stamani la squadra si sarebbe ritrovata al Viola Park con la nuova guida, ci vuole uno shock. Non voglio più sentirmi dire “aspettiamo la prossima”.