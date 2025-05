La nuova provocazione di Holm (aiutato dai tifosi del Bologna) nei confronti di Kean FOTO

La sfida a distanza tra Moise Kean e Emil Holm continua.

Tra balli, controballi e post sui social, la saga si arricchisce di un nuovo capitolo con la ‘provocazione’ del giocatore rossoblu nei confronti del centravanti della Fiorentina, in questo caso aiutato dai tifosi del Bologna.

Ed ecco che lo svedese si è fatto fotografare con in mano un cartello in cui c'è scritto: “Il Holmo per Kean? Il Bologna in Europa League”.