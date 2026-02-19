L'ex calciatore delle giovanili della Fiorentina Niccolò Fazzi ha parlato a Radio Bruno, per commentare il ritorno in campo in maglia viola di Luca Lezzerini, suo caro amico dai tempi a Firenze, per poi spaziare anche su altre situazioni di casa gigliata.

‘Sapeva che andare a Firenze non sarebbe stato facile’

“Lezzerini ha un'esperienza che pochi terzi portieri in Serie A hanno, è una persona solare e dal grande spessore umano, riuscirà a far crescere chi è intorno a lui. Sono sicuro che avrà preparato la partita di stasera nel miglior modo e si farà trovare pronto. Sono molto contento per Luca perché è una grandissima opportunità che non viene a caso, sapeva che andare a Firenze non sarebbe stato facile. Se gioca stasera è perché l'allenatore ha visto le sue qualità e il suo spessore umano. Nei momenti difficili come questi è una pedina importante per tenere tutti a regime, con la giusta consapevolezza".

‘Il mercato ha aiutato, con lo Jagiellonia per dare continuità’

“La Fiorentina sta disputando un campionato difficile fino ad oggi però è stata aiutata dal mercato di gennaio nel quale sono arrivati giocatori importanti anche grazie al nuovo direttore sportivo. La partita di oggi con lo Jagiellonia è importante per dare continuità dopo la vittoria col Como e per portare entusiasmo alla piazza che ne ha bisogno”.