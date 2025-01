Fernando ‘Nando’ Orsi, ex calciatore di Serie A, è intervenuto a Radio Bruno Toscana brevemente per commentare la partita che aspetta questa sera la Fiorentina, impegnata in Lombardia contro il Monza: “Un periodo di piccola crisi lo stanno attraversando un po' tutte le squadre, non solo la Fiorentina. Il campionato della squadra di Palladino fino ad ora è più che soddisfacente secondo me".

L'opinione di Orsi sulla partita di stasera

"Chi non avrebbe firmato per essere in quella posizione in classifica a gennaio. Tuttavia, comprendo che dopo otto vittorie consecutive ci si era abituati molto bene. Il Monza comunque è all'ultima spiaggia: darà tutto per fare punti salvezza. Per la Fiorentina dunque imperativo non sottovalutare l'avversario”.