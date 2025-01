Giudice Sportivo: Torino a Firenze senza Vanoli e due giocatori. Milan, i cori contro i sardi valgono "solo" una maxi multa

Decisioni rilevanti quelle assunte dal Giudice Sportivo in vista della prossima partita in casa della Fiorentina. Torino sanzionato in vista della sfida del Franchi, in programma domenica a Firenze. Linetty e Walukiewicz dei granata sono stati infatti squalificati per un turno.

Torino a Firenze senza allenatore

Inoltre viene squalificato per un turno di campionato il tecnico del Torino Paolo Vanoli, reo del litigio con Thiago Motta durante il derby di sabato scorso. Anche l'allenatore della Juventus è stato squalificato.

Multa salata al Milan per cori razzisti

Nelle ammende ai club invece figura una multa pesante al Milan per i cori contro i sardi nella gara con il Cagliari: “Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. MILAN per avere, suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro becero di scherno nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”. Il tutto nel weekend in cui è stata interrotta una partita di Serie B per i cori razzisti nei confronti di Dorval del Bari.